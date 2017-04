Paralamas do Sucesso e Dado Villa Lobos se apresentam juntos em Goiânia

A banda Paralamas do Sucesso e o cantor e guitarrista Dado Villa Lobos se apresentam juntos em um show no dia 25 de abril, no Flamboyant In Concert 2017, em Goiânia. O público deve conferir o melhor do pop rock nacional com os grandes sucessos dos músicos.

Os ingressos já podem ser trocados, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e de acordo com o valor das cadeiras disponíveis por setor. Uma novidade para 2017 é o patrocínio dos cartões Caixa Elo, que dão direito a lugares exclusivos na hora da troca de ingressos. A cada show deste ano, o shopping irá reservar 220 lugares, nos diferentes setores, para os primeiros clientes que comprovarem compras de forma integral e exclusiva nestes cartões.



Serviço:

Horário: 19h30

Local: Deck Parking Sul – Piso 1

Classificação etária: livre



Ingressos

Em todas as apresentações, o evento terá capacidade de público para cerca de três mil pessoas em cadeiras numeradas e organizadas por setor.



Confira a mecânica por setores

Os clientes poderão adquirir seus ingressos no posto de trocas – no Piso 3, próximo a Centauro. Compras integrais com cartões Caixa Elo dão direito a lugares exclusivos na hora da troca.



Setor Caixa Elo Nanquim* - cada R$ 1.200,00 em compras, um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Setor Caixa Elo Grafite* - cada R$ 800,00 em compras, um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Setor Caixa Elo Mais* - cada R$ 500,00 em compras, um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

*Importante observar o período vigente das notas fiscais para cada show, conforme regulamento. Para o show dos Paralamas do Sucesso com participação de Dado Villa Lobos, por exemplo, serão aceitas notas fiscais de compras efetuadas entre o dia 1º e o dia 25 de abril de 2017 ou enquanto houver ingressos disponíveis para troca.



Agenda 2017

30 de maio - Arnaldo Antunes e convidada especial Paula Toller

27 de junho - Samuel Rosa & Lô Borges com o Show Clube da Esquina

29 de agosto - Léo Jaime e convidado especial Erasmo Carlos

26 de setembro - Renato Teixeira & Almir Sater com o show AR

31 de outubro - Ney Matogrosso