Para quem gosta de viajar, os feriados prolongados do ano permitem uma roadtrip Brasil afora

Situada na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis preserva as construções históricas e proporciona cenários montanhosos deslumbrantes que resultam em um clima ameno. A cidade é dotada de uma atmosfera imperial e, entre as principais atrações, estão os Palácios Rio Negro e Cristal, e a Casa de Santos Dumont (foto), que exibe diversas invenções do pai da aviação. Está a 72 quilômetros do Rio de Janeiro e conta com uma ampla oferta de hospedagens de charme. Petrópolis oferece uma diversidade de circuitos e passeios, que atraem tanto aqueles interessados em história e cultura, quanto aos amantes da natureza, das compras e dos programas em família e em grupo de amigos. As opções estão divididas em circuitos: Circuito a Pé no Centro Histórico, Cervejeiro de Petrópolis, de Igrejas e Templos, Moda Petrópolis, Ecorrurais, Estrada Real, Parques e Piqueniques, Passaporte Cultural, Passeio em Jeep, Passeio em Vitórias e Tour da Experiência – Caminhos do Brasil Imperial. Distância de Goiânia: 1.242 km.