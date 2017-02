Para quando a folia acabar: viagens para 'curar' o carnaval

Muita gente já decidiu onde passar o carnaval. E, quem não abre mão da folia, certamente vai se acabar nas principais cidades do País onde o carnaval toma conta das ruas. Destino escolhido, dá para pensar também em como esticar o passeio e aproveitar para curtir a ressaca em um lugar bacana. Afinal, as cidades onde acontecem os melhores carnavais do Brasil pos...