Para ouvir no último volume

Confira os lançamentos nacionais

Melhor do que Parece – O Terno - Entre as bandas nacionais de rock mais comentadas nos últimos anos, a paulistaníssima O Terno lançou o terceiro álbum, Melhor do que Parece, num trabalho maduro, bem arrojado e que cria um diálogo eficaz entre qualidade e inspiração. Formado pelos jovens Tim Bernardes (voz, guitarra e teclado), Guilherme D’Almeida (baixo) e Biel Basile (bateria), o grupo flerta com harpa, flauta, saxofone, violino, trombone, trompete, num processo de gravação e mixagem com participações de diferentes músicos e instrumentos