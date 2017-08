Para não confundir

Rafaela Lima, 22 anos: “Tive meus conflitos com meus pais e hoje não vivo com eles, mas sempre os visito”

Apesar de celebrar a visibilidade que a novela A Força do Querer trouxe para a transexualidade, a estudante Rafaela Lincoln Lima, de 22 anos, acredita que há pontos na trama que mais confundem do que explicam. Ela cita o caso da entrada do ator trans Tarso Brant, que nasceu Tereza Cristina, e na novela é chamado de Tereza. “Ele não é Tereza, ele é Tarso. A gente entende que identidade de gênero é algo socialmente construído e não imposto. Meu nome é Rafaela e se alguém me chamar por um nome que não corresponde ao meu gênero vou me sentir mal por isso.”

A identidade feminina em um corpo masculino fez com que Rafaela aprendesse a lidar com o preconceito desde cedo. Na escola, sofreu todos as agressões que os meninos gays vivenciam. Mas, no íntimo, sabia que não pertencia àquele grupo. “Foi apenas quando cheguei à universidade, aos 17 anos, que tive acesso a mais informação. Tinha preconceito com as pessoas trans e medo de ser vista socialmente como uma aberração. Achava que eu era um problema”, conta.

Ao participar de coletivos LGBTs e do Encontro Nacional em Universidades sobre Diversidade Sexual e de Gênero, Rafaela finalmente se descobriu uma mulher trans. “Nenhuma família reage bem no início. O tema ainda é grande tabu. Tive meus conflitos com meu pai e minha mãe e hoje não vivo com eles, mas sempre os visito”, conta. Para ela, as mulheres trans estão mais politizadas e participam de coletivos que as apoiam no caminho da conquista de direitos básicos como o do nome social.