Para especialistas, ator garante credibilidade

Especialistas em TV são unânimes ao dizer que o ator Edson Celulari é bem escalado para qualquer papel. De acordo com eles, trata-se de um artista que, com tantos anos de estrada, leva credibilidade a qualquer produção. “O Edson é um ator versátil, que carrega com ele a figura do galã, do protagonista. Ele consegue transitar tanto no drama como no humor e em outros g...