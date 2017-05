Para entrar na roda: a corrente do sagrado feminino e a dança circular

“É uma busca pelo autoconhecimento, de interiorização e descobertas, perceber melhor os seus instintos, vontades e ciclos. No sagrado feminino, é como se uma nova consciência nos abraçasse.” A afirmação apontada pela psicóloga Lúcia Oliveira faz relação direta com o trabalho que realiza por meio de um círculo terapêutico específico para o público feminino. Em tardes pontuais, a profissional se reúne com outras mulheres que desejam participar das rodas e, de forma menos hierárquica e monótona, são discutidas questões que envolvem o cotidiano, assuntos emocionais, sexualidade e violência, novos modelos de liderança.

Já adotado pelo público feminino há milênios, seja em rodas de dança, em ciclos literários e artísticos, de direito e de saúde, o sagrado vai ao encontro da reconexão com a essência feminina. Não se trata de uma religião com dogmas preestabelecidos, mas parte de uma corrente filosófica que caminha em linha reta com questões sociais, pessoais, psicológicas e culturais. “O sagrado feminino fala sobre o estado de acolhimento e o alargamento da percepção das mulheres. É um processo interno”, explica Lúcia.

Dividido numa espécie de dez encontros e pontuados entre grupos com temáticas fechadas, no sagrado feminino presidido pela psicóloga fala sobre o corpo e os ciclos naturais, como a menstruação e a fertilidade, criatividade e intuição, processos de produção e trabalho. “É terapêutico e nos fornece uma compreensão sobre a coletividade e o indivíduo, em como o nosso corpo tem memória, os espaços alcançados e em que lugar determinada mulher reside.”

Por meio de diferentes opiniões, trocas em debate, discursos e apontamentos, as rodas são formadas por diferentes mulheres, mas que estão ali numa relação de reciprocidade. Fala-se sobre autoestima, segurança e relacionamentos, amor-próprio e sexualidade, identidade e carreira profissional, militância e representatividade feminina. “Nesse mundo contemporâneo de intenso trânsito, é tempo de as mulheres despertarem e descobrirem os seus poderes até então adormecidos, como a sua capacidade de criar, falar, intuir. Falamos muito sobre a questão de se reencontrar com o corpo e com o coletivo”, reitera a profissional.

Ciclo

Em média, as reuniões em formato de rodas de discussão acontecem mensalmente e duram, de acordo com o número de encontros, um ano. Além de depoimentos, são levantados apontamentos sobre visibilidade da mulher na política, além de ações de discussão sobre feminismo e produção artística feminina. Há ainda apontamentos sobre empoderamento e violência contra mulher em suas mais diversas nuances, como a psicológica e a física.

“Nessa sociedade patriarcal, as mulheres tiveram de usar mais o lado masculino para conquistar os direitos adquiridos e acabou que se desconectaram da essência feminina. O sagrado trabalha dentro dessa proposta, de promover uma troca de bem-estar físico, emocional e social por meio de conversas, debates, esclarecimentos e uma sintonia e reconexão com cada individualidade. Mais afetiva, artística e maternal, é um despertar da consciência sobre si mesma como uma saída à repressora supremacia patriarcal”, explica a psicóloga.