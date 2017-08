Para bancar mestrado, tenor cria 'vaquinha online' e faz show em Goiânia

O tenor Pedro Oliveira, 32 anos, foi aprovado para o mestrado em Canto - Performance Musical, na Universidade de Évora, em Portugal, uma das mais tradicionais e antigas universidades da Europa. Para financiar sua estadia de dois anos em terras lusitanas, Pedro fará um show no dia 24 de agosto, às 20h, no Teatro Sesi, em Goiânia.

O ingresso para a apresentação (R$ 35) está vinculado a uma campanha na plataforma Catarse, que visa levantar os valores necessários para a concretização dos estudos. Os ingressos estão disponíveis no link: www.catarse.me/pedrooliveira. Quem quiser apenas ajudar financeiramente também pode, com doação minima de R$ 10.

"O intuito é angariar fundos que possibilitem viabilizar esta etapa de minha formação. A CAPES e o CNPq não possuem programas de bolsas para mestrado, o que me deixa na responsabilidade de arcar com todas as despesas".

Em Portugal, ele terá aulas com a mezzo-soprano romena, professora Dra. Liliana Bizineche.

Perfil

Natural do Rio Grande do Sul, mas radicado em Goiânia desde os sete anos, Pedro é bacharel em Canto, pela Universidade Federal de Goiás e licenciado em Música.

Pedro Oliveira é membro do Coro da Orquestra Sinfônica de Goiânia, onde integra há mais de cinco anos o naipe de tenor. Trabalhou ainda como professor de canto. Já como cantor, o foco é na música popular, contemplando compositores como Cartola, Noel Rosa, Chico Buarque, Guinga, dentre outros.

Abaixo, em anexo, segue o comprovante de matrícula na Universidade de Évora, para demonstrar a fidedignidade da campanha.