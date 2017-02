Paródia de Esquadrão Suicida ganha Oscar pornô; assista trailer

A adaptação da história em quadrinhos Esquadrão Suicida, da DC Comics, para as telas do cinema dividiu a opinião dos críticos e não agradou alguns fãs. Porém, uma nova versão do time de super vilões encarcerados mais perigosos foi sucesso absoluto na premiação do AVN Awards, considerado o Oscar dos filmes adultos.

O filme ‘Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody' venceu nove categorias, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro e melhor atriz da principal premiação da indústria pornô.

O diretor da versão premiada, Braun, é famoso por ter participado de outros projetos de adaptação com os filmes 'Os Vingadores', 'Batman vs Superman' e 'O Exterminador do Futuro'.

Assista ao trailer de ‘Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody’, sem cenas explícitas.