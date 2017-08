Papais populares

A ideia de contar casos sobre a paternidade levou Marcos Piangers das colunas de jornal para as prateleiras das livrarias. O jornalista catarinense, autor dos livros O Papai é Pop e O Papai é Pop 2, é considerado hoje referência sobre a nova paternidade no País. Título conquistado pelas aventuras e aprendizados ao lado de Anita e Aurora, suas duas filhas. Mostrando que ser pai é padecer no paraíso, ele defende que o homem moderno tem que ser mais participativo, interessado, preocupado em estar com os filhos e muito mais humano.

Outro pai que caiu nas graças do público foi o paulistano Jorge Freire. À frente do blog Nerd Pai desde 2009, ele conta as descobertas da nova paternidade com pitadas de tecnologia, cultura pop e referências do mundo nerd. Além disso, Jorge carrega a bandeira do fim do arquétipo do pai provedor, defendendo homens que vestem a camisa, compartilham as tomadas de decisões e participam, de fato, da rotina dos filhos. No caso do blogueiro, carinhosamente apelidados de Padawan, 8 anos, e Yougling, 3 anos.