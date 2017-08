Pantanal Matogrossense conta com um dos cenários naturais mais fascinantes do Brasil

Dentre tantas opções de incríveis destinos englobados pelo Pantanal, Bonito é destaque absoluto. A pequena cidade no oeste do Mato Grosso do Sul é um dos grandes polos mundiais do ecoturismo; portanto, sobram lugares de natureza mais que privilegiada para apreciar. Suas paisagens naturais misturam cachoeiras, cavernas, grutas e rios com as águas azuis e cristalinas. Entre as atividades imperdíveis para fazer em Bonito, estão mergulhar entre os peixes no Rio do Prata, fazer rapel no Abismo Anhumas, tomar um longo banho na Cachoeira Boca da Onça e encantar-se com a beleza cinematográfica da Gruta do Lago Azul.