Palestra e exibição de documentário são atrações desta terça no Festcine Goiânia

A programação desta terça-feira do Festcine terá duas atrações distintas. A primeira será a palestra do crítico de cinema Rubens Ewald Filho, que vai conduzir, entre 14h30 e 17h30, um encontro com interessados sobre o tema O Cinema e o Seu Futuro. A participação é gratuita, mas está sujeita à lotação da sala, que comporta 217 lugares. Por garantia, é recomendado realizar inscrição pelo site do festival, www.festcinegoiania.com.

Ainda nesta terça-feira, às 20 horas, será exibido também o documentário longa-metragem Somos Todos Estrangeiros (foto), de Germano Pereira. O filme versa sobre uma família de refugiados sírios no Brasil.

Na manhã desta quarta-feira, será a vez dele ministrar a oficina Ler, Interpretar e Adaptar. Entrada franca. Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Informações: 3524-2541.