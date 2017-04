Paixão em cena: confira onde serão encenadas algumas das principais representações da Páscoa cristã

Momento de maior reflexão e uma da datas mais significativas para o cristianismo, a Páscoa é a oportunidade de relembrar o último dia da vida de Cristo. Em Goiás, a representação teatral é tradicionalmente realizada à meia-noite da última quarta-feira na cidade de Goiás com a Procissão do Fogaréu e também por paróquias em Goiânia e no interior com o objetivo de remontar o...