Painel motivacional do artista mineiro Dequete vira atração do Beco da Codorna

Com o desenho de grandes asas sempre nos tons que Dequete explora em seus trabalhos – as primárias verde, azul e laranja – e impulsionado pelo grafite de interação, quando o público participa e mantém um contato direto com a obra, as asas são o suprassumo atualíssimo do Beco da Codorna

Marcello Dantas

