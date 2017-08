Pai de Zezé di Camargo e Luciano é internado em Goiânia

Zezé di Camargo revelou no “Programa da Sabrina”, gravado na tarde desta terça-feira (8), que seu pai está internado na UTI em um hospital de Goiânia. Segundo o cantor, Seu Francisco está com enfisema pulmonar.

De acordo com o UOL, Zezé chegou a chorar ao ver a foto do seu pai em um telão durante a gravação do programa. Em seguida, ele leu um poema que escreveu para o pai e se emocionou novamente.

A assessoria de imprensa de Zezé e Luciano informou ao UOL que o estado de saúde de Seu Francisco é estável e que ele estaria consciente.