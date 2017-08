Pai com carreira solo

Pai dos gêmeos Caiã e Irruá, e do pequeno Kenan, o agente de trânsito Eurilian Camilo, 39 anos, precisou reorganizar toda rotina quando perdeu a esposa, em 2013. Na época, os mais velhos tinham 5 anos e o caçula Kenan, apenas 3, o que fez com que Eurilian necessitasse se dedicar ainda mais. Ele conta que nunca pensou em terceirizar os cuidados com os filhos. “No começo me sentia um alienígena. A sociedade não está pronta para um pai que assume os dois papéis”, observa. Hoje ele se define como um pai melhor. Leva à escola, acompanha no futebol, prepara as refeições, ajuda nos deveres de casa e trabalha, diariamente, o desapego. “Meus filhos são do mundo. Preparar cada um deles para a vida é meu papel e de mais ninguém”, assume.