Pabllo Vittar é escalada para a novela 'A Força do Querer'

A cantora Pabllo Vittar fará uma participação na novela A Força do Querer, da Globo. O anúncio foi feito pela autora Gloria Perez, em seu Twitter.



"Pabllo Vittar também vai estar em A Força do Querer", escreveu Gloria.

Pablo Vittar tbm vai estar em #aForçaDoQuerer: — Gloria Perez (@gloriafperez) 19 de agosto de 2017

A notícia chega um dia após Pabllo cancelar sua participação no Criança Esperança devido a uma infecção no siso. Em seu lugar, foi escalado o ator Silvero Pereira, que interpreta um travesti na novela.



A Força do Querer tem sido responsável por elevar os índices de audiência do horário nobre da Globo. Um dos assuntos abordados na trama é a identidade de gênero. Ainda não há detalhes sobre a participação de Pabllo na novela.

A cantora também comemorou a notícia pelo Twitter.