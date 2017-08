Pabllo Vittar é a primeira atração confirmada no Vaca Amarela 2017

A Fósforo Cultural divulgou em suas redes sociais que a primeira atração confirmada no festival Vaca Amarela 2017 é a cantora Pabllo Vittar.

O evento, que está em sua 16ª edição, ocorrerá no Centro Cultural Oscar Niemeyer nos dias 22 e 23 de setembro.

A cantora Pabllo é uma drag queen que se lançou musicalmente e, atualmente, está em uma trajetória de grande sucesso no Brasil. Ela já possui mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e fez parceria com outros grandes cantores brasileiros, como Anitta — o videoclipe lançado pelas duas há 10 dias já possui mais de 42 milhões de visualizações no YouTube.