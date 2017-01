Pabllo é atração da noite na balada da Roxy

O cantor Thiago Brava traz seu arrocha para a Wood’s Goiânia hoje, a partir das 22h30. O show traz canções do DVD Tudo Novo de Novo. A apresentação tem sucessos do cantor, como As Mina Pira, 360 – O Arrocha do Poder e Namora Bobo. Brava é músico desde os 12 anos, quando ganhou um cavaquinho de presente de um tio. Em 2011, ele decidiu abandonar a música e passou a se dedicar à carreira de publicitário. A situação mudou em 2012, quando ele compôs As Mina Pira. O primeiro álbum solo do rapaz foi Arrocha do Poder, que emplacou o hit 360. A festa de hoje terá a participação do DJ Vinícius. Amanhã, os escalados para animar a Wood’s são Danilo Hudson, Hugo Campana e Léo Bento. Avenida T-10, nº 277, Setor Bueno. Telefone: 99663-4335

A drag queen e cantora maranhense Pabllo Vittar, que ficou conhecida com a música Open Bar, sua versão de Lean On, sucesso do grupo Major Lazer, e também por participar da banda do programa Amor e Sexo, da TV Globo, promete animar a pista da Roxy, a partir das 23 horas. Pabllo é a atração principal da festa O Rio Vai Descer. O público da cidade vai poder conferir em primeira mão músicas de seu álbum autoral, Vai Passar Mal, lançado esta semana. O disco tem colaborações do produtor Diplo, que já trabalhou com artistas como Madonna, Beyoncé e Britney Spears, e figuras como Rico Dalasam, o goiano Mateus Carrilho (da Banda Uó) e Lia Clark, a primeira drag queen funkeira do País. Assim como Lia, Pabllo representa uma nova geração de inclusão de drags, transexuais e travestis na música e que tem feito muito sucesso nas pistas. Os ingressos custam a partir de R$ 35. A casa fica na Rua 25B, nº 39, Setor Oeste. Telefone: 99825-5130.

Lazer

Diversão na Casa Lego

Instalada na Praça 1 do Piso 1 do Flamboyant Shopping Center, a Casa Lego ampliou as atrações para a garotada, a partir de amanhã. Com entrada gratuita e várias atividades, a casa promete divertir crianças de 18 meses a 12 anos em espaços temáticos e coloridos. São quatro estações montadas para as crianças explorarem a linha de brinquedos da marca. Para os pequenos de até três anos, o roteiro de diversão tem início no Espaço Kids. Já as crianças a partir de quatro anos poderão optar entre três diferentes brincadeiras. No Espaço Central Park elas serão acomodadas em mesas de piquenique e incentivadas a construir peças para o jardim, enquanto o Mini Zoo dará vida aos animais. Já o Espaço Desafios oferece monitores para orientar as crianças a trabalharem em equipe na construção pontes, torres e objetos iguais. O funcionamento é das 14 às 20 horas. As vagas são limitadas. Avenida Jamel Cecílio, nº 3300, Jardim Goiás. A atração fica em cartaz até 29 de janeiro.

Festa

Luau no Marista

O cantor Renato Neves, ex-vocalista do grupo Sambagunça, vai animar hoje, a partir das 18 horas, o Luau Deu Praia. O cantor apresenta em seu novo projeto – Lado B – um repertório eclético e intimista. A noite fica completa com o som do DJ Verano, que promete o melhor da house music do DJ Verano. O Luau Deu Praia foi montado na Av. Americano do Brasil, em frente ao Parque Areião e ao lado do Bope, no Setor Marista. O clima é praiano com direito a muita areia e gente bonita. Os ingressos para a festa custam a partir de R$ 20. Mais informações: 99243-1303.

Sertanejo

Especial de Verão

A dupla Zé Ricardo & Thiago faz show hoje, na Santafé Hall. A festa tem início às 22h30. A programação faz parte do projeto Especial de Verão 2017, que, desde a última semana, tem agitado a noite goianiense. Donos de sucessos como Turbinada e Sinal Disfarçado, os rapazes prepararam um repertório especial para a festa. Goianienses, os artistas se conheceram ainda na infância em uma escola de música da capital. Apadrinhados por Cristiano Araújo, a dupla, formada em novembro de 2009, chegou a lançar em 2011 um CD independente intitulado Rumo ao Horizonte. Em janeiro de 2012, os dois gravaram o primeiro DVD em Goiânia. Em março, lançaram a música Sinal Disfarçado, que os projetou nacionalmente no mercado sertanejo. Os ingressos custam a partir de R$ 40. Avenida 136, n° 222, Setor Marista. Telefone: 3945-7980.

GUIA DO FINAL DE SEMANA

Almoço

AMANHÃ (14/01)

Grupo Quero Mais, Bia Torres e Gustavo Rocchi - São atrações na Feijoada da Villa Cavalcare, a partir das 13 horas. Ingressos R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino). Villa Cavalcare. Rua Mp 12, qd. 11, lt. 6, Residencial Mar Del Plata. Mais informações: 99802-2523.

Grace Venturini - Na Feijoada sem Couvert do Cerrado Bar, a partir do meio dia. Av. T-3, n° 2537, Setor Bueno. Telefone: 3274-4615.

Banda É Osso e DJ Angelo Martorell - No Festival Steak & Breja do Bão Bar e Brejaria, a partir das 14 horas. O festival contará com cortes especiais de carne nobre e chopes artesanais. Rua 139, Setor Marista. Mais informações: 98591-5215.

Noite

HOJE (13/01)

Lucas Led e DJs Renato Borges e Rodrigo Melo - Os artistas animam a MUMM Party da Villa Mix, a partir das 22 horas. A casa fica na Av. 136 Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633.

Thiago Mansur e DJs Renato Mex e John John - Integrante do projeto Jet Lag e um dos grandes nomes de EDM (electronic dance music), Thiago Mansur é a grande atração da noite que começa às 23 horas, na Sedna Lounge. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Telefone: 3241-9622.

Banda Versário - Os músicos são a atração da noite Beat and Shout, que faz uma homenagem aos Beatles, a partir das 21 horas. No Taberna Music Pub. O ingresso de R$ 30 dá direito a entrada de duas pessoas até às 23 horas. A casa fica na Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Mais informações: 996920505.

DJ Visage - O artista que é destaque na cena da house music é atração da noite After Tropical da Coco Club, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Telefone: 98404-7799.

DJs Maurício Almeida, Thais Oliveira e Eli Correa - Os DJs animam a festa Bubble Gum do Music Club, a partir das 23 horas. A promessa da casa é de muita música pop e animação. Rua 86, nº 464, Setor Sul. Telefone: 3928-6652.

AMANHÃ (14/01)

Maurício & Eduardo, Henrique & Rangel e DJ Rafael Ramalho - No Circuito Sertanejo da Villa Mix, a partir das 22 horas. A casa fica na Av. 136 Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Leilah Moreno e DJ Marco Hanna - A cantora e o DJ são as atrações da noite da Sedna Lounge, a partir das 22 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Telefone: 3241-9622.

Disk 90 - A festa temática desembarca no Diablo Pub, a partir das 22 horas. A promessa é de uma ode aos anos 1990 com músicas de Spice Girls, Tazos, Backstreet Boys, Dadinhos e Claudinho & Buchecha. Os responsáveis pelo som são os DJs Pedro Hernandez, Gummy J e Victor Basilio. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Mais informações: 4101-6376.

Paulo Mesquita e Os Brancos - A banda faz um tributo ao Capital Inicial e Paralamas do Sucesso, a partir das 22 horas, no Bolshoi Pub. Os ingressos antecipados custam R$ 30. Rua T-53 esq.c/ T-2, nº 1140, Setor Bueno. Mais informações: 3241-0731.

Clube Retrô - Atração da festa Nos Embalos de Sábado à Noite do Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. O ingresso de R$ 30 dá direito a entrada de duas pessoas até às 23 horas. A casa fica na Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Mais informações: 996920505.

DJs Guilherme Ab, Daniel de Mello e Arthur - Os DJs são a atração da festa Bash Vidigal Funk, da Music Club, a partir das 23 horas, de sábado. No repertório, hip hop, funk e dubstep. Rua 86, nº 464, Setor Sul. Telefone: 3928-6652.

DJs Kath Poison e Mike Marques - Na festa ToLôka da Roxy. No repertório, pop, funk, trap e axé e até gospel. Rua 25B, nº 39, Setor Oeste. Telefone: 98138-0008.

DJs Paulo Vicz, Ariane, Roldão Barros, João Paulo Nunes, Rhiennes Valcluse e Gustavo Almeida - Na festa Diferentona no Yes Bar, a partir das 22 horas. A noite terá performances das drags Justine Glasgow e Sasha Carter. Rua 2 esq.c/Rua 8, n 159, Centro. Mais informações: 3645-2612.

LAZER

ExpoGracom - Evento promovido pela Gracom School of Visual Effects, a mostra reúne diversos trabalhos de efeitos visuais desenvolvidos pelos alunos. Entre os destaques, uma escultura do Incrível Hulk de três metros de altura. No Araguaia Shopping. Rua 44, nº 399, Setor Central. Até 15 de janeiro.

Exposição Internacional – Dragões - São dez dragões robotizados distribuídos pelo Buriti Shopping, o maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento. Eles emitem sons, contam com movimentos da cauda, asas, membros superiores e inferiores, sendo que alguns soltam fumaça pela boca. Entrada franca. Avenida Rio Verde, Vila São Tomaz. Até 5 de fevereiro.

Patrulha Canina - Montado no Goiânia Shopping, traz um circuito de atividades interativas inspirado na animação de mesmo nome do canal Nickelodeon. A atração é licenciada e voltada para crianças de 4 a 12 anos, com entrada gratuita. Com cenografia colorida e ambiente lúdico, o evento Patrulha Canina propõe um circuito de missões a serem cumpridas pelas crianças. Até 8 de fevereiro.

AMANHÃ (14/01)

O Mundo no Black Power de Tayó - Contação de história realizada amanhã, a partir das 16 horas, na loja Saraiva do Flamboyant Shopping Center. O Teatro Destinatário é o responsável por contar a história de uma menina negra e seu cabelo crespo. Entrada franca.

EXPOSIÇÃO

A Alma que em ti Habita - Exposição da fotógrafa Jordana Barale no Café Cariño. As obras fazem parte do BeYond Photostudio, em parceria com o fotógrafo Áderson Mendes. Os cliques retratam viagens pelo Brasil e no mundo todo. A visitação é de segunda a quarta, das 11h30 às 20 horas, e quinta a sábado, das 11h30 à meia-noite. Rua 1.136, nº 530, St. Marista. Até dia 28.

Poesia de Aço - Exposição individual do artista brasiliense Branco, que é conhecido pelo trabalho que faz com sucatas ao transformá-las em esculturas e objetos de arte. No Lowbrow Lab Arte que fica na Rua 115, qd. F-43, lt. 214, Setor Sul. Mais informações: 3991-6175. Até 8 de fevereiro.

Sabor com Artes - A mostra apresenta 17 telas pintadas pela artista catarinense Ivone Vaccaro, com curadoria de Delva Dias. Todos os quadros, além de apreciados, podem ser adquiridos. No Rosas Cozinha e Sentimento. Rua 2, nº 488, St. Oeste. Até dia 28.

Juca de Lima - O Mundo Visto do Sertão - A exposição individual do artista plástico segue aberta no Museu de Arte de Goiânia (MAG). A mostra faz uma retrospectiva pelos mais de 70 de arte do pintor e reúne 227 obras, entre variadas técnicas. A visitação é de terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, sábado, domingo e feriados, das 8 às 18 horas. A entrada é franca. Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Mais informações: 3524-1189. Até dia 15.

Eu Sou Ar e Ar é Tudo Que Sou - Mais de 50 criações do artista plástico Oscar Fortunato estão em cartaz na Plus Galeria. A mostra é composta por telas em óleo, serigrafias e experimentações de corrosões em metais como cobre, latão e alumínio, feitas em placas e objetos, principalmente engrenagens e peças industriais. Visitação em horário comercial. A entrada é franca. Rua 114, nº 70, Setor Sul. Informações: 3278-2582. Até dia 31.

Blackbook - A coletiva está aberta para visitação no espaço criativo Rock. Entre pinturas, desenhos e esculturas, participam os artistas Rodrigo Flávio, Santhiago Selon, Mateus Dutra, Fabiola Morais, Camaleao, Luiz Antena, Lucas Ruiz, Fabiana Queiroga, Morbeck, Butas, Renato Reno, Douglas e Divino Pereira, Ebert Calaça, Rafael Fleury, Danilo Itty e Victor Souza. Rua 9, nº 2.316, Setor Marista. Entrada R$ 5. Até dia 8 de fevereiro.