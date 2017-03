Pão de queijo em 10 minutos? Aprenda no Comidaria

O Comidaria desta sexta-feira (24) vem com uma receita daquelas "salvadoras da pátria". Bateu aquela vontade de um pão de queijo no meio da tarde, mas a preguiça de fazer falou mais alto? Seus problemas acabaram! O João Pedro Coutinho, do Receitas em 15 Segundos, mostra como fazer um pão de queijo em 10 minutos - envolvendo todas as etapas do processo - e que, ainda por cima, fica uma delícia.

Confira a receita e assista ao vídeo:

Pão de queijo na sanduicheira

Ingredientes

1 ovo

1/2 xícara de leite morno

1/4 xícara de óleo

1 + 1/2 xícara de polvilho doce

50g de queijo parmesão

1 colher de chá de fermento

Sal

Modo de preparo