Páscoa em boa companhia

Passada a folia do carnaval, é hora de planejar para onde viajar no feriado da Semana Santa

Um dos destinos preferidos no litoral norte de São Paulo – a 210 km da capital –, Ihabela é ideal para passar o feriado da Semana Santa relaxando na praia. Aliás, são mais de 40 à disposição, com águas cristalinas e uma paisagem repleta de montanhas ao fundo. É também um destino indicado para aqueles com espírito aventureiro, já que muitos dos locais mais interessantes de Ilhabela precisam ser “desbravados”. Para chegar nas mais belas praias da costa sul, por exemplo, é preciso avançar por quilômetros de trilhas de Mata Atlântica. A recompensa, porém, é completa, com pontos praticamente desertos e natureza incomparável.