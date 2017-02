Outros roteiros do amor e da diversão

A oferta de motéis na Grande Goiânia é vasta - mais de 50 -, mas não são todos os empreendimentos que investem em luxo e sofisticação. Alguns são simples e básicos apenas com quarto e banheiro, já outros investem alto padrão como a suíte Gran Caliente, do Motel Caliente que conta com ambientes interno e externo para festa com sauna dupla, hidromassagem e pole dance numa área...