Outros games que se tornaram filmes

Super Mario Bros. (1993) - O pontapé inicial de games para o cinema foi dado por ninguém menos que um dos personagens mais idolatrados pelos fãs: Super Mario Bros. Protagonizado pelos atores Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper e com direção de Annabel Jankel e Rocky Morton, o longa foi considerado uma das piores adaptações de videogames para o cinema porque o roteiro não tinha quase nada em comum com a franquia de jogos da Nintendo. Bob Hoskins, que deu vida ao querido Mario, chegou a dizer que foi o pior trabalho da sua carreira. O filme também foi um fracasso de bilheteria nos Estados Unidos faturando apenas US$ 20 milhões, metade do que foi gasto na sua produção. O vexame inviabilizou uma sequência.