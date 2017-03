Outlet realiza feira do livro com mais de 10 mil títulos a preços populares em Alexânia

Até o dia 16 de abril, quem for ao Outlet Premium Brasília, em Alexânia, vai poder conhecer a 2ª edição da Feira do Livro Jodane. Com o tema “Ler é Ganhar Asas para o Mundo”, a atração conta com um acervo de mais de 10 mil títulos e de vários gêneros, entre infantis e clássicos da literatura mundial.

A feira, que acontece na praça de alimentação do empreendimento, busca promover a valorização do livro e o fomento à leitura, como um instrumento de transformação social.

Neide Alecrim, uma das organizadoras da ação, conta que a ideia é disponibilizar esses exemplares a preços populares. "Os visitantes poderão encontrar livros a partir de R$ 3 e caça-palavras a partir de R$ 2", relata. No local também poderão ser adquiridos fantoches de fabricação própria, que são muito utilizados para contação de histórias infantis.



Serviço

Horário: das 9h às 21h

Local: Outlet Premium Brasília - BR 060, km 21 – Alexânia/Goiás

Entrada gratuita