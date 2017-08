Otto: “Sempre vou cantar o tempo”

A instabilidade política do Brasil nos últimos anos foi a fonte de inspiração para as composições do novo álbum do cantor Otto. Após The Moon 1111, de 2012, que mergulhava em referências ao cinema francês e de bandas lendárias como Pink Floyd, o sexto disco da carreira do artista pernambucano batizado de Ottomatopeia trata das suas reflexões sobre o momento atual. Otto canta questões sociais com uma poesia não panfletária ao longo de dez faixas autorais e inéditas. O CD foi produzido por Pupillo (da banda Nação Zumbi), parceiro de longa data, e contou com participações especiais de Roberta Miranda, em dueto no sucesso Meu Dengo (1986), Céu, Manoel Cordeiro, Zé Renato, Felipe Cordeiro e Andreas Kisser. O trabalho foi disponibilizado nas principais plataformas digitais e traz entre os destaques a faixa de abertura Bala, candidata a hit e em misto de carimbó e bolero as canções Soprei e Teorema. Otto conversou por telefone com o POPULAR e afirmou que considera o álbum o mais completo da sua discografia. “Minha poesia está mais madura e refinada”, justificou ele, que também falou sobre política, mercado digital e da parceria com Roberta Miranda, de quem se diz fã. Confira.

Por que você considera o novo disco, Ottomatopeia, o mais completo da sua carreira?

Estou com 49 anos, já tenho seis discos, e se você não contar com o amadurecimento do seu trabalho, se não evoluir, é porque está faltando alguma coisa. Por isso, considero o novo CD uma evolução da minha carreira. Coloquei para fora vários Ottos que existem dentro de mim. É a sonoridade que venho buscando. A minha poesia está mais madura e refinada. As interpretações de cada música estão muito viscerais e verdadeiras. Me passa a impressão de algo genuinamente pronto, o que me causa extrema satisfação. Tem uma musicalidade que nunca tive. Nunca me senti tão contente.

Quais foram as inspirações para a concepção do disco?

Diversas, que atravessam continentes e épocas, mas o amor continua sendo o tema principal. Fui beber no trabalho do fotógrafo japonês Araki Nobuyoshi, do romantismo alemão, do eletro pop, do rock, da instabilidade política do Brasil e do mundo nos últimos anos. Coloquei para dentro do disco sentimentos de tortura, de dor, das pessoas, mesmo que de uma forma mais romantizada.

Como foi dividir os vocais com Roberta Miranda na regravação de Meu Dengo, que já faz parte do seu repertório?

Uma honra. Considero a Roberta uma das maiores cantoras e compositoras do País, uma rainha, genial como artista, mulher e ser humano. Foi um presente. Já era fã e fico cada dia mais apaixonado por ela. É uma canção que sempre gostei e que cantava há muito tempo nos meus shows e quando gravei me aprofundei ainda mais na composição e na malícia da Roberta.

Você demorou cinco anos para lançar este disco, seu mais longo hiato. Por que foi mais demorado que o dos outros?

Foi o momento certo porque era necessário mais esmero. Precisava entender e vivenciar tudo que se passava no Brasil para colocar para fora. Tinha que digerir tudo que estava acontecendo na política. Eu sempre vou cantar o tempo. Acredito que todo mundo deu uma pausa nos últimos cinco anos. Busquei um sentido melhor para o disco para não ser panfletário. Depois soltei os sentimentos do povo.

A política sempre vai ser inspiração para suas letras?

Canto o amor político, social, irrestrito. Nos meus discos o público nunca vai me ver chamar alguém de ladrão, mesmo sabendo que aconteceu um golpe no País. Eu vou falar dos sentimentos mais nobres e também de dor. Venho da corrente mais liberta que trata dos direitos da mulher, das questões humanas, o trans, o negro e o refugiado e eu estou desse lado que é o melhor para estar na história.

Como você avalia o atual momento da música brasileira?

Está bem difícil de digerir as músicas que estão tocando nos grandes veículos de comunicação. O mercado destruiu as oportunidades, mas as redes sociais abriram para o novo. Tem um lado de muita gente boa surgindo na internet, um outro comercial e um extra pop que é insuportável e vendido. A música que você liga a TV e escuta não deixa de ser também, por ironia, a cara de grande parte da nossa população, mas pelo outro é sem conteúdo, uma xepa.

Como é sua relação com o mercado digital?

A minha gravadora é mais voltada para o digital. Se manter cinco anos sem um trabalho novo no mercado é um feito e tanto. Vou fazer cerca de três mil discos para as pessoas que ainda compram CDs, mas o foco é o democrático. Sempre precisei disso desde o álbum Samba Pra Burro, de 1998. Sempre fui do lado eletrônico e passo por fora do convencional. Hoje sou completamente da internet.

Perfil

Cantor e compositor, Otto Maximiliano, ou simplesmente Otto, nasceu em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, e mudou-se para o Recife na infância. O artista se interessou por música na juventude e participou mais tarde da formação das bandas Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A. Estreou em carreira solo com o CD Samba Pra Burro, em 1998, que recebeu boas críticas da imprensa especializada. Na discografia são seis discos, destaques para Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, de 2009, e The Moon 1111, lançado em 2012.

SERVIÇO

Disco: Ottomatopeia

Artista: Otto

Gravadora: Independente/Selo Press Pass

Gênero: Rock

Disponibilidade: plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, Google Play e Napster, além de canal no YouTube