Oscar de 1964 também teve envelope trocado ao anunciar prêmio

A troca de "Moonlight" por "La La Land" na hora de anunciar o vencedor de melhor filme foi o maior, mas não o único erro na história do Oscar em se tratando de envelopes trocados.

Em 1964, o artista Sammy Davis Jr. foi chamado para entregar a estatueta de melhor trilha sonora adaptada. Concorriam "Irma La Douce", "Bye Bye Birdie", "Amor Daquele Jeito", "Sempre aos Domingos" e "A Espada Era a Lei".

Mas Davis acabou anunciando John Addison, de "Tom Jones", como o ganhador. A plateia ficou confusa. Algumas pessoas aplaudiram no momento, mas outras pareciam não entender o que estava acontecendo.

Como "Tom Jones" não estava concorrendo, o erro foi rapidamente corrigido e menos constrangedor. Afinal, nem houve tempo de haver discurso.

"Oh, eles me deram o envelope errado" disse o apresentador no momento, colocando os óculos para ler o correto. "Não vou cometer um erro dessa vez", acrescentou, antes de anunciar o prêmio a "Irma La Douce".

A explicação é que "Tom Jones" concorria a melhor trilha sonora original, daí a confusão.

Na noite deste domingo (26), uma troca de envelopes fez com que "La La Land" fosse anunciado como vencedor de melhor filme no lugar de "Moonlight".

Segundo o apresentador Warren Beatty, tudo começou quando ele recebeu o envelope de melhor atriz, não o de melhor filme. Ainda não dá para saber se foi entregue por engano o de melhor atriz a Beatty ou se cartões a mais foram impressos.

A PricewaterhouseCooper, empresa que audita o Oscar, já afirmou que vai investigar o que aconteceu.