Os Dias Eram Assim: Amor nos tempos da repressão

O dia é 21 de junho de 1970. Enquanto boa parte do país se aglomera em frente a TVs para assistir à final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália, Gustavo (interpretado por Gabriel Leone) tem outros planos: protestar contra uma construtora que apoia a ditadura militar no país.Esse é o momento histórico no qual se passa Os Dias Eram Assim, supersérie (novo nome ...