Os desafios da descentralização

Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo e Ceará foram alguns dos Estados que o filme A Piscina de Caíque percorreu em mostras antes do movimento Filmes de Preto. Dirigido por Raphael Gustavo da Silva, um dos cineastas criadores do selo, a produção conta a história de dois amigos que sonham em ter uma piscina. Se divertindo no chão molhado, Caíque acaba criando problemas com sua mãe por conta do desperdício de água. Silva faz parte de geração de cineastas que viram nascer o digital e a popularização dos bens de serviço e execução audiovisual. O diretor criou a produtora É Nóis Ki Tá em 2009. Curtas como Era Uma Vez um Bandeirante (2009) e My Brother (2011) revelam seu olhar sobre a periferia e de seus moradores. “Na periferia está a maioria dos negros. É preciso haver mais projetos que descentralizem”, diz o diretor, que criou o projeto Ocupação Vera Cult, no Bairro Vera Cruz, em Goiânia, de exibições gratuitas.