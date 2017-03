Os 13 Porquês estreia hoje na Netflix

Há quase dez anos, a atriz e cantora Selena Gomez, 24, ganhou o livro Os 13 Porquês da mãe, Mandy Teefey. O que parecia um presente para a estrela que lidava com as armadilhas do sucesso tornou-se obsessão para ambas. Uma obsessão que culmina hoje com a estreia da adaptação do livro de Jay Asher em uma série de 13 episódios no Netflix produzida por Selena e Mandy....