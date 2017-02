'Os últimos Jedi' é o novo filme da saga 'Star Wars'

Fim do mistério. A Lucasfilm divulgou o título do episódio VIII do próximo 'Star Wars': 'Os últimos Jedi'. Isso mesmo, com um título no singular.

Luke não morre! UFA!!! 🙏😂#StarWars #OsÚltimosJedi — Régis Oliveira (@regisoliveiracg) 17 de fevereiro de 2017

No elenco do filme, que estreia em 15 de dezembro, já estão confirmados Daisy Ridley, Mark Hamil, Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega, Laura Dern, Benicio Del Toro e Carrie Fisher. O diretor e roteirista do filme é Rian Johnson

chorando midi-chlorians — aqueles cara (@otaviocohen) 17 de fevereiro de 2017

Não sei o que dizer sobre "Star Wars: Os últimos Jedi" apenas que português sucks — Ana Ercilia (@aana_ercilia) 17 de fevereiro de 2017

o título só quer dizer que a rey e o luke são os últimos Jedi que existem — Independence Drey (@AndreyLouis) 17 de fevereiro de 2017

Star Wars Celebration

No principal evento da franquia no mundo, o Star Wars Celebration, será divulgado o painel de 'Star Wars: Os últimos Jedi', no dia 14 de abril. Provavelmente, o trailer também será divulgado no evento, que acontece de 14 a 16 de abril em Orlando, nos Estados Unidos.