Orquestra Sinfônica Jovem tem novo maestro

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, que nos últimos anos esteve sob a regência do maestro Eliseu Ferreira, agora terá como regente titular o maestro Eliel Ferreira. Natural de Anápolis, com licenciatura em violino pela Universidade Federal de Goiás, Eliel passou a se dedicar à regência orquestral em 2013, sob orientação do maestro Eliseu Ferreira.

Atualmente é violinista da Orquestra Filarmônica de Goiás, professor de violino no projeto Sinfonia do Amanhã e, no ano passado, já havia assumido a posição de regente da temporada de concertos da Sinfônica Jovem. Agora, Eliel Ferreira assume também a direção artística da orquestra.

Em entrevista, o novo regente titular falou sobre a renovação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás a partir das audições recentemente realizadas. Eliel lembrou com orgulho dos músicos que estão deixando o grupo para entrar no mercado de trabalho como profissionais da música e dos que estão chegando agora, selecionados através de audições que são feitas a cada início de semestre.

“Tivemos uma procura muito maior de alunos este ano; isso significa que nosso trabalho está dando certo. Pegar um aluno iniciante, dar a ele uma base, uma estrutura para que ele saia pronto para o mercado de trabalho nos dá a certeza de que estamos cumprindo nosso papel”, disse o maestro.

As informações são do Goiás Agora