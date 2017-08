Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresenta no Parque Flamboyant com entrada gratuita

No próximo domingo (13), a Orquestra Sinfônica Goiânia apresenta a terceira edição do programa “Cinema in Concert”, dessa vez dentro do projeto “Orquestra no Parque”, no Parque Flamboyant. A organização informa que o início da apresentação está previsto para as 17 horas, com entrada franca.

Fazem parte do repertório da orquestra trilhas sonoras que marcaram a história do cinema e da TV. O público vai poder ouvir clássicos que foram compostos especialmente para obras cinematográficas, como a Marcha Imperial de Darth Vader em Os Caçadores da Arca Perdida.



PROGRAMA



2001 – Uma Odisséia no Espaço (Richard Strauss)



Ben Hur: A Marcha das Carrugens (Miklos Rozsa)



o Vento Levou (Max Steiner)



Game of Thrones – Tema (Ramin Djawadi)



Piratas do Caribe (Klaus Badelt)



O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel (Howard Shore)



Batman – Tema (Danny Elfman)



Superman – Marcha (John Williams)



Os Caçadores da Arca Perdida (John Williams)



Harry Potter e a Pedra Filosofal: O Mundo Maravilhoso de Harry (John Williams)



Star Wars – Suite (John Williams)





Regente Convidado: Eliel Ferreira