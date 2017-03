Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresenta hoje no Teatro Sesi

Sob a regência do maestro convidado Ângelo Dias, a Orquestra Sinfônica de Goiânia abre hoje sua temporada 2017 com concerto no Teatro Sesi, às 20 horas. A apresentação terá participação do Coro Sinfônico de Goiânia e Coro Sinfônico Jovem de Goiás.O programa será exclusivamente dedicado à obra do compositor alemão Johannes Brahms, uma das mais importantes figuras do ro...