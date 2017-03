Orquestra Sinfônica de Goiânia realiza workshop de regência orquestral

O maestro Roberto Tibiriçá ministra o I Workshop Nacional de Regência Orquestral, que acontece de 4 a 7 de abril, em Goiânia.

Além das aulas técnicas, tendo como laboratório a Orquestra Sinfônica de Goiânia, os seis participantes selecionados terão um total de 60 minutos à frente da orquestra, para a execução da sinfonia nº 5 (em Dó Menor) de Beethoven. O edital está disponível no www.osgoblog.wordpress.com e a inscrição segue até o dia 25 de março.

Para se inscrever como aluno efetivo é necessária a experiência comprovada à frente de orquestras. Porém, outras 12 vagas serão disponibilizadas para alunos ouvintes, para as quais poderão se inscrever regentes com experiência à frente de bandas, corais e grupos instrumentais. O resultado será divulgado no dia 26 de março.

Após a realização do workshop, os alunos interessados poderão assistir aos ensaios e ao concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia sob direção de Tibiriçá, que acontece na noite dia 11 de abril, no Teatro Sesi.



Sobre o ministrante:

Nascido em São Paulo, Roberto Tibiriçá recebeu orientações de Guiomar Novaes, Magda Tagliaferro, Dinorah de Carvalho, Nelson Freire, Gilberto Tinetti e Peter Feuchwanger. Foi discípulo do maestro Eleazar de Carvalho.

Vencedor do Concurso para Jovens Regentes da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo em duas edições, atuou como Principal Regente Convidado por quase 18 anos. Ocupou o cargo de Regente Assistente no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, Portugal, e em 1994 tornou-se Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Entre 2000 e 2004, foi Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Petrobrás Pró Musica e, entre 2005 e 2011, Diretor Artístico da Sinfônica Heliópolis, do Instituto Baccarelli (SP), cujo patrono é o Maestro Zubin Mehta. Foi Regente Titular e Diretor Artístico das Orquestra Sinfônica de Campinas e Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo.

No Rio de Janeiro foi eleito pela critica como o Músico do Ano de 1995 e recebeu do Governo deste Estado o Prémio “Estácio de Sá”, por seu trabalho com a Orquestra Sinfônica Brasileira.

Participou do Festival Martha Argerich, em Buenos Aires, por duas vezes a convite da própria artista. Em 2001, na abertura do Festival, regeu Martha no Concerto em Sol de Ravel e em 2004, com a Orquestra Filarmônica de Buenos Aires, o pianista Nelson Freire, tocando o “Momo Precoce”, de Villa-Lobos. Já há alguns anos é convidado para o Festival Villa-Lobos, Venezuela, regendo concertos com a Orquestra Simón Bolívar.

Desde 2003 ocupa a Cadeira nº 5 da Academia Brasileira de Música. Foi ainda Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (SP), da Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo (SP), Principal Regente da OSSODRE, Montevidéu/Uruguai e Regente Titular da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, de 2010 a 2013



Serviço:

I Workshop Nacional de Regência Orquestral, com Roberto Tibiriçá

Data: 4 a 7 de abril

Inscrições: Até 25 de março

Valor (para os selecionados): R$ 200 (aluno efetivo) e R$ 100 (aluno ouvinte)

Informações: (62) 3524-2862

www.osgoblog.wordpress.com