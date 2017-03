Orquestra Sinfônica de Goiânia abre temporada 2017 com dois concertos

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta nos dias 21 e 23 de março, o primeiro concerto oficial da temporada 2017. A apresentação, que será regida pelo maestro convidado Ângelo Dias, terá participação do Coro Sinfônico de Goiânia e Coro Sinfônico Jovem de Goiás.

O programa será exclusivamente dedicado à obra do compositor alemão Johannes Brahms, uma das mais importantes figuras do romantismo musical europeu do século XIX. A composição escolhida foi Ein deutsches Requiem, Op. 45 (‘Um Requiem Alemão’), considerada um dos grandes monumentos da música coral orquestral.

A obra de Brahms pouco tem a ver com a missa de réquiem tradicional – que tem origem na liturgia católica e trata do juízo final, da punição dos pecadores, do perdão das almas e do descanso eterno. O réquiem de Brahms nos fala essencialmente sobre o consolo aos vivos, e, sobre a aceitação da morte. Ao invés do tradicional texto em latim, Brahms optou por sua língua vernácula, o alemão, e escolheu pessoalmente os textos que utilizaria – o compositor tinha um conhecimento profundo sobre os textos bíblicos e selecionou criteriosamente trechos do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia de Martinho Lutero.

Programa

Johannes Brahms (1833-1897):

Ein deutsches Requiem, Op.45

‘Um Réquiem Alemão’

I. Selig sind, die da Leid tragen

‘Bem-aventurados os que sofrem aflições, porque serão consolados’ (Mateus 5:4)

II. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras

‘Porque toda carne é como a erva e toda a glória do homem é como a flor da erva. A erva seca, e a flor cai’ (I Pedro 1:24)

III. Herr, lehre doch mich

‘Senhor, mostra-me, então, que devo ter um fim, que minha vida tem um propósito, e devo aceitá-lo...’ (Salmos 39:4–7)

IV. Wie lieblich sind deine Wohnungen

‘Como são amáveis as tuas moradas, Senhor dos exércitos!’ (Salmos 84:1-2 e 4)

V. Ihr habt nun Traurigkeit

‘Agora estais em tristeza, mas voltarei a ver-vos...’ (João 16:22)

VI. Denn wir haben hie keine bleibende Statt

‘Como aqui carecemos de morada permanente, buscamos a futura’ (Hebreus 13:14)

VII. Selig sind die Toten

‘Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor’ (Apocalipse 14:13)

Serviço:

1º Concerto Oficial da Temporada 2017

Orquestra Sinfônica de Goiânia (com Coro Sinfônico de Goiânia e Coro Sinfônico Jovem de Goiás)

Dia: 21 de março

Horário: 20 horas

Local: Teatro Sesi (Av. João Leite, 1013 - Santa Genoveva)

Dia: 23 de março

Horário: 20h30

Local: Paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística (Av. T-10, s/n - St. Bueno)

Entrada franca