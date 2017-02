Orquestra Filarmônica de Goiás inicia temporada 2017 em março

A temporada 2017 da Orquestra Filarmônica de Goiás começa no dia 16 de março, às 20h30, no Teatro Goiânia. Sob a regência de Neil Thomson, regente titular e diretor Artístico da instituição, a Filarmônica apresentará as seguintes obras: Variations on America, do compositor americano Charles Ives; O duende das águas, de Dvorák; O Mandarim Maravilhoso, do húngaro Bartók e ainda Water, do compositor e instrumentista inglês Jonny Greenwood, considerado um dos maiores guitarristas da era moderna. A entrada é gratuita.

Música que transforma

Música que transforma é o tema que guiará as atividades da Filarmônica neste ano. Em um mundo turbulento, repleto de incertezas e de conflitos sociais e políticos, a Filarmônica informa que objetiva proporcionar ao público momentos de leveza, esperança, reflexão e otimismo. As apresentações buscam possibilitar ao espectador uma ruptura da vida cotidiana. Isso será possível, segundo a direção, por meio da execução de um repertório minuciosamente selecionado pela direção artística.

Nesta temporada a Filarmônica continua com a importante missão de contribuir com a ampliação da música orquestral ao divulgar obras inéditas de autoria de compositores brasileiros. Haverá a primeira audição mundial das seguintes composições: Música para orquestra nº 6, do compositor goiano Estércio Marques Cunha; Noturno, do jovem compositor Luiz Gonçalves, vencedor da 2ª edição do Opus I, concurso promovido pela Filarmônica e ainda a estreia de Concerto para Sixeen e Orquestra, da compositora Michelle Agnes.

O ano de 2017 traz concertos com repertórios vigorosos, de acordo com a direção da Orquestra. O público apreciará as obras dos maiores compositores de música orquestral. Entre os destaques estão A Sagração da Primavera e O Pássaro de Fogo, de Stravinsky; a execução integral das suítes orquestrais de Bach; Como una ola de fuerza e luz, de Luigi Nono; o famoso Bolero de Maurice Ravel; as Sinfonias n° 3, 4 e7 de Beethoven; o Concerto para piano nº 1 de Tchaikovsky, entre vários outros.

As composições nacionais também têm espaço garantido. Serão executadas obras de Nepomuceno, Francisco Braga, José Maria Nunes Garcia, Villa-Lobos e Guerra-Peixe. As composições deste último, inclusive, integram o 2º álbum da Filarmônica, que será lançado em julho.

Artistas convidados

Para executar o vasto e ambicioso repertório de 2017, a Filarmônica receberá artistas da Música de Concerto na atualidade. Nelson Freire, Isaac Karabtchevsky, Fábio Zanon, Emanuelle Baldini, Cristian Budu, Valentina Peleggi, Ilia Laporev, Marcos Arakaki e outros estarão nos palcos goianos para apresentar um calendário anual baseado no critério internacional de excelência musical. Vai receber ainda novos talentos como os pianistas Diego Caetano e Fabio Martino, premiados internacionalmente pela técnica e profissionalismo.

Séries

De março a dezembro, a temporada apresenta as séries Quinta Clássica, Concertos Especiais, Concertos para a Juventude, Concertos de Câmara, além das atividades complementares como as apresentações em parques, turnês nacional e estadual, concertos didáticos e ações profissionalizantes que visam valorizar e formar jovens músicos.

A grande novidade desta temporada é a estreia da série de apresentações Concertos Impopulares, que apresentará repertórios contemporâneos inovadores. Para a execução desta série, a Orquestra contará com a presença da versátil soprano polonesa Alice Zavadzki, que vem ganhando reconhecimento internacional por mesclar elementos da música clássica com o jazz e o folk.

Ao todo, a Filarmônica realizará 40 concertos ao longo de 2017 e receberá 20 artistas renomados internacionalmente para participar dos concertos como solistas e regentes. Por meio de um bem definido calendário de apresentações, a Orquestra reafirma seu compromisso com a cultura goiana, proporcionando lazer, educação e cultura, por meio da música, de forma democrática, segundo sua direção.

Direção artística

Neil Thomson é um dos maestros mais versáteis de sua geração. De 1992 até 2006, foi regente titular no Royal College of Music, o mais jovem maestro a ocupar o cargo. Neil foi nomeado membro honorário do RCM em 1994, pelos serviços prestados à instituição. Suas habilidades como orador têm se aprimorado, fazendo crescer sua reputação como professor por toda a Europa. Foi convidado duas vezes para o EU – Sponsored Master Classes em Vilnius, Lituânia, e foi professor convidado no Mozarteum em Salzburgo, na Academia de Música Kakow e no Conservatório Arrigo Boito, em Parma. Desde 2014, ele é diretor artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de Goiás.

As informações são do Goiás Agora