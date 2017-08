Orquestra faz 2° concerto com clássicos do cinema no Teatro Goiânia

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta neste domingo (6), a segunda apresentação especial com trilhas sonoras que marcaram a história do cinema. O concerto gratuito começa às 11h, no Teatro Goiânia e os ingressos deverão ser retirados na bilheteria do teatro.

Sob a regência do maestro Eliel Ferreira, a orquestra vai apresentar trilhas clássicas como 'E o Vento Levou', 'Ben Hur', 'Piratas do Caribe', entre outras.

Programa

Richard Strauss (1864-1949)

2001 – Uma Odisseia no Espaço: Tema



Miklos Rozsa (1907-1995)

Ben Hur: Marcha das Carruagens



Charles Chaplin (1899-1977)

Luzes da Ribalta: Tema

Arr: Eliseu Ferreira



Max Steiner (1888-1971)

E o Vento Levou: Tema

Arr: Frank Campbell-Watson



Klaus Baldet (1967)

Piratas do Caribe: Suite

Arr: Ted Ricketts



Howard Shore (1946)

O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel:

Arr: John Whitne: Suite



INTERVALO

John Williams (1932)

Superman: Marcha

Os Caçadores da Arca Perdida: Marcha Harry Potter e a Pedra Filosofal: O Mundo Maravilhoso de Harry

Star Wars: Suite (Tema Principal, Tema da Princesa Léia, Marcha Imperial, O Salão do Trono e Finale)