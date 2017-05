Orquestra de Goiânia faz concerto com clássicos do cinema como Homem Aranha, Batman e Star Wars

Entre as composições escolhidas estão as trilhas de A Lista de Schindler, O Terminal, O Homem Aranha, Batman, Missão Impossível, 007 e Star Wars

Todo grande filme tem uma grande trilha por trás. Como não ouvir um 'tan tantan tan tanan tan tan tan tan tantnantna tanntantnatnat' e não lembrar da saga Star Wars ou do icônico Darth Vader? Inovando e ao mesmo tempo se aproximando do público, a Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO) vai fazer na próxima terça-feira (9), às 20h, no Teatro Sesi, sob regência do maestro Eliseu Ferreira, uma apresentação mais que especial em homenagem à sétima arte.

No programa estão trilhas sonoras que marcaram a história do cinema, fruto do trabalho de compositores que souberam tão bem avivar as tramas de filmes, que, por sua vez, se tornaram clássicos mundiais. Entre as músicas estão trilhas de clássicos como A Lista de Schindler, O Terminal, O Homem Aranha, Batman, Missão Impossível, 007 e Star Wars.

Os ingresses para o concerto podem ser adquiridos na troca de 2kg de alimentos não perecíveis ou um livro didático na porta do teatro.

Confira o programa da apresentação:

Alfred Newman - Fox Fanfarre

Carl Stromenn - Salute to the Cinema

John Williams - Três peças de “A Lista de Schindler” *

*Solista: Samuel Dias, violino

John Williams - “O Terminal”

*Solista: Vanderlei Alves, clarineta

Danny Elfman - Tema de “O Homem Aranha”

Lalo Schifrin - Tema de “Missão Impossível”

Danny Elfman - Tema de “Batman”

Lalo Schifrin - Tema dos Filmes “007”

*Arr. Calvin Custer

Carlos Gardel - Por uma Cabeza

*Arr. John Williams

*Solista: Samuel Dias, violino

John Williams (1932-) - Star Wars Suite

I - Marcha Imperial

II - Tema da Princesa Léia

III - Tema Principal

Serviço:

Cinema In Concert com a Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 9 de maio de 2017.

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi (Av. João Leite, 1013 - Santa Genoveva. Goiânia-GO)

Entrada: 2kg de alimentos não perecíveis ou um livro didático

Informações: (62) 3524-2862 / 3524-2860