Onde comemorar

- Ateliê do Grão

Rua 36, 354, Setor Marista. Telefone: 3226-0101

Ao lado da Tribo Restaurante, a cafeteria elegante se autoproclama “obcecada” por cafés de alta qualidade. Balcão de salgados, quitutes e doces disputam a atenção dos clientes com as estrelas do local, cafés de grãos seletos.

- Café Cariño Cafeteria

Rua 1136, nº 530, Setor Marista. Telefone: 3241-3278

Com uma intensa programação musical, em especial voltada ao jazz e à MPB, a cafeteria oferece grãos especiais em um espaço bem aconchegante. No cardápio, há sempre o “bolo do dia”, além de outros quitutes e delícias .

- Café Coreto

Rua 142, nº 221, Setor Marista. Telefone: 3087-0309

A decoração elegante do salão inspirado na França chama a atenção, mas são os cafés gourmets as estrelas da cafeteria. Um dos destaques do cardápio é o Café Havanna, preparado com doce de leite e chantilly. O local é uma mistura de café com loja e empório. O nome faz referência ao Coreto da cidade de Goiás.

- Fran’s Café

Alameda Dom Emanoel Gomes, nº 66, Setor Marista. Telefone: 3942-1314

Rua João de Abreu, 184, térreo, Praça do Sol, Setor Oeste. Telefone: 3215-1590

Presente em todo País e fundada em 1972, a casa conquista o público pelos cafés diferenciados (destaque para as bebidas geladas) que podem ser acompanhadas por delícias expostas no balcão. O ambiente convida para encontros e bate papos.

- Evoé Café com Livros

Rua 91, nº 489, Setor Sul. Telefone: 3092-3733

O espaço tem um quê boêmio, com jardim, banquinhos e diversos livros. A casa oferece cafés gourmets, drinques e sanduíches. A pegada é cultural e o espaço é palco de shows de MPB, exposições artísticas e lançamentos literários.

- Luiz Café Conceito

Rua 32-A, nº 146, Setor Aeroporto. Telefone: 3661-0043

A casa se identifica com a chamada terceira onda, movimento que visa a valorização do café, para que seja possível apreciar toda a gama de sabores contidos no grão. Para isso, a cafeteria explora as várias possibilidades de preparo, contando com variedades seletas do grão.

- Coruja Café

Rua 10, nº 109, Edifício Gold

Center, Setor Oeste. Telefone: 3942-0212

A casa tem um cardápio especial de café da manhã e introduziu o “café refil” para quem leva a própria caneca. Café Gelado, donuts e croissants são os destaques do cardápio que promete uma viagem gastronômica ao “mundo do café”.

- Bandeira Cafeteria

Rua João de Abreu, nº 15, Setor Oeste. Telefone: 99616-2323

A cafeteria tem a tradição de mais de 18 anos e local privilegiado. Fazem sucesso o expresso e o cappuccino produzido com grãos de São Paulo e Minas. Tapiocas e quitandas estão no cardápio.