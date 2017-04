Olinda (PE) - Frevo

Thiago Bunzen/Prefeitura de Olinda

O frevo, que mistura marcha, maxixe e elementos da capoeira, foi declarado patrimônio mundial pela Unesco em 2012. Mas também pudera. A dança é um verdadeiro espetáculo. No entanto, não é somente durante o carnaval que o ritmo toma as ladeiras de Olinda com seu som cativante e cores fortes. A festa acontece nas ruas do Centro, criando uma atmosfera pitoresca que mescla a fluidez das batidas e passos rápidos, com a solidez do casario colonial e igrejas barrocas ali instalados. A sonoridade local é completa com as melodias de grupos de seresteiros. O frevo foi incorporado na música de Alceu Valença nos anos 1980 e se espalhou rapidamente para outras praças