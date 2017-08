Olhar crítico e sensível

Cidadão do mundo que fez carreira como escritor, curador e editor independente em vários pontos do País, o pernambucano Diógenes Moura quase não tem sotaque. A versatilidade fez com que o curador do festival Goyazes aprendesse a identificar a importância da diversidade. “Gostei de poder trabalhar em uma cidade tão importante quanto Goiânia e trazer para cá a possibilidade de reflexão e exercício fotográfico quase raro fora do eixo Rio-São Paulo.” Eleito o melhor curador de fotografia do Brasil pelo Sixpix/ Fotosite, Diógenes é especialista em fotografia brasileira e tem mais de 150 exposições no currículo. Foi curador da Pinacoteca de São Paulo por quase 15 anos. Além dele, outros nomes de referência na fotografia do Brasil participam do festival. É o caso do realizador e coordenador-geral do Encontro Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro (FotoRio), Milton Guran, que, a partir das 9 horas de amanhã, ministra workshop sobre fotografia para descobrir e contar. Adenor Gondin, Andreas Valentin e Ronaldo Entler são outros profissionais de destaque.