Olhar brasileiro fez “3%” ser bem recebida no mundo, diz Netflix

Para a Netflix, as séries brasileiras no serviço de streaming não devem se resumir apenas à já lançada 3% – cuja segunda temporada sai em 2018 – e às já anunciadas Samantha! e Lava Jato. “Pretendemos continuar no país enquanto houver boas histórias.” Essa foi a resposta dada por Kelly Luegenbiehl, diretora da plataforma, ao ser questionada durante a feira audiovisual Ri...