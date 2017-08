Odair José: “Quem negocia não faz arte”

O disco Gatos e Ratos foi lançado apenas um ano depois de Dia 16. Por que um intervalo curto de um CD para o outro?

Eu estava com o repertório pronto e sou das antigas quando se lançava disco ano a ano. Estou querendo completar uma ideia que tenho na cabeça de projeto musical que ainda não consegui fechar. Comecei com isso no álbum 16. No Gatos e Ratos andei bastante. Mas ainda não alcancei o que quero passar. Em 2018, quero gravar outro para concluir. Quero fazer um projeto que o público e a crítica considerem bem feito. Tenho que fazer uma coisa que seja genial.

Que recado você quis passar com o novo trabalho?

Faço música sobre aquilo que observo, assim foi na minha vida toda. Em alguns momentos fiz boas observações, em outros nem tanto. O que estou vendo no Brasil está no Gatos e Ratos, como a questão da desonestidade da administração pública, cobrança de impostos abusivos, violência no trânsito, o cara querendo meter o dedo na opção sexual do outro e também das desigualdades sociais. Não tem como falar de outra coisa hoje. Acho que temos uma censura mais grave socialmente do que uma censura do Estado.

A música de Odair de hoje é diferente do Odair dos anos 80. Por que mudou tanto?

Considero o meu trabalho de 80 até 2000 pouco relevante. Foi uma época que não estava focado, fazia disco para agradar o cara da gravadora e para vender. Não estava fazendo arte. Quem negocia não faz arte. O Odair José dos anos 70 não mudou. Agora está apenas mais de banda de garagem. Os temas continuam ácidos. Na minha carreira já falei da puta, da pílula, já chamei a atenção das pessoas para a empregada, falei do homossexualismo, da maconha. Estou mais verdadeiro.

Você não se vê mais falando de saudade, de amor e de relacionamentos?

Já falei muito sobre isso e tem muita gente fazendo atualmente. No momento, não me vejo mais falando disso e talvez não faça mais na minha discografia. E mesmo quando fiz música de amor, elas tinham um endereço certo no sentido do tema, caso da empregada doméstica, que não era considerada profissão no Brasil. Existia preconceito contra essas mulheres. Sempre fui de falar desse amor. O amor da balada não me interessa.

Você acha que na sua carreira você foi mais compreendido ou incompreendido?

Totalmente incompreendido. Até mesmo as pessoas que compraram Odair José na sua maioria não conhecem Odair José. Quando cantei a música da puta há 45 anos, eu sonhava com o dia em que a profissão de puta fosse vista como lícita. Tinha gente que achava um absurdo. A puta é apenas útil para o cara ir lá e desafogar às magoas, mas para casa não serve. Quando fiz a canção da pílula ela foi proibida na América Latina pelo governo militar. Quando cantei com o Caetano Veloso em São Paulo as pessoas vaiaram na hora do refrão. Sempre fui de tocar em feridas e muitos não assimilaram.

Você comparou Gatos e Ratos com o CD O Filho de José e Maria, de 1977. Por quê?

O disco O Filho de José e Maria passou 20 anos com gente falando mal. Foi condenado pela igreja, pela sociedade, pelo frentista, pelo cara da rádio, por todo mundo, até minha família não gostava daquele álbum. Ninguém gostava e hoje 40 anos depois todo mundo fala que é um CD genial. Gatos e Ratos lembra o Odair daquela época por falar de temas pontuais e deve ser compreendido daqui a 40 anos.