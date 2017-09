O universo Stephen King

Prepare o espírito (que será agitado), as unhas (que serão ruídas) e, nos casos mais extremos, a garganta (que será utilizada em gritos involuntários). Uma das obras mais aterrorizantes do mestre do gênero Stephen King está de volta em um remake muito aguardado. A nova versão de It – Uma Obra-Prima do Medo (comumente traduzido por aqui como A Coisa) vem sendo esperada não só pelas gerações de fãs do autor – e da primeira filmagem desse clássico do terror, lançada em 1990 – mas por muita gente que não é tão íntima assim do trabalho do escritor americano que já vendeu mais de 350 milhões de livros na carreira, com seus 40 romances e 200 contos publicados.

Dirigido por Andrés Muschietti, o filme traz de volta a tenebrosa figura do palhaço Pennywise, um assassino em série que vive nos subterrâneos, sempre à espreita de uma vítima desavisada, no caso, uma criança. E é um grupo delas que terá que enfrentar esse demônio maquiado de frente. Tarefa nada fácil nem mesmo para a plateia, tamanho o pânico que o palhaço serial killer provoca. Esta é, aliás, a graça de ler as obras de King ou vê-las transformadas em filmes. Seu universo é sedutor e aterrador ao mesmo tempo, reconhecível ainda que múltiplo, singular em suas sutilezas – ou na falta delas. Por possuir tantos predicados, há cerca de 40 anos ele emplaca sucessos seguidos.

Quando It estrear, serão dois filmes baseados em sua obra que estarão em cartaz. A Torre Negra, adaptação do primeiro volume de uma trilogia que já estourou nas livrarias, é mais um dos numerosos passos do autor na linguagem do cinema. Trata-se de um enredo em que se misturam magia e thriller policial, o real e o imaginário num confronto entre o bem e o mal. Ainda para este ano está anunciado o lançamento da adaptação do suspense Jogo Perigoso, que traz elementos adultos para a trama, como fantasias sexuais, terror psicológico e instintos humanos – e animais – que preferimos soterrar em nosso cotidiano.

Na TV, King é igualmente para lá de profícuo. Atualmente as emissoras americanas exibem as séries Mr. Mercedes – sobre um psicopata que dirige uma Mercedes-Benz roubada, desafiando um detetive que estava aposentado com seus crimes – e O Nevoeiro, história de uma névoa que traz estranhos seres para uma pacata cidade, liberando o que há de pior em seus habitantes. Esta história também já esteve no cinema. Ambas trazem a assinatura de King. Prestes a completar 70 anos de idade (ele faz aniversário no próximo dia 21), ele parece nunca perder o fôlego para produzir em seu recanto no interior do Estado do Maine.

Esse ponto bucólico e gelado do nordeste dos EUA é, paradoxalmente, um dos cenários preferidos do escritor para situar tramas repletas de tensão e medo. Essa também é uma das marcas da literatura de Stephen King. O susto é ainda maior justamente porque nada sinaliza que algo de ruim pode acontecer, até que acontece. Não o booo! infantil de espíritos sem lastro ou de alucinados artificiais e imortais. Os enredos de King criaram um novo padrão para um gênero popular e que venceu, paulatinamente, a desconfiança de parte da crítica. King já foi chamado de herdeiro de Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft, mestres do terror norte-americano. Talvez não seja para tanto.

Obras como Cemitério Maldito, A Colheita Maldita e O Apanhador de Sonhos revelam, porém, um autor mais eclético que suas referências. Ele consegue investir em muitas vertentes. Outra diferença é que ele soube ficar milionário, ao contrário de muitos de seus ídolos. Mas como Poe gostava, ele também costuma publicar contos em revistas segmentadas, textos de arsenal variado, unindo o sobrenatural e o imaginário adolescente, a ficção científica e o terror mais desabrido, o medo psicológico e os enredos non sense – o que dizer de Christine, O Carro Assassino, em que o diabo possui não uma pessoa, mas o chassi de um Playmouth Fury 1958? Esse é King, cheio de surpresas.