O suicídio no cinema

No cinema e nas próprias séries, o assunto suicídio já esteve presente de diferentes formas e com diversificadas abordagens. Conheça ou relembre algumas delas

As Virgens Suicidas (1999) - primeiro filme da cineasta Sofia Coppola baseado no livro de Jeffrey Eugenides, o filme dá ao assunto uma atmosfera psicológica ao relacionar iniciação sexual e morte entre cinco jovens irmãs que vivem em um subúrbio conservador americano nos anos 1970. O mote está na fascinação pela morte na fase mais marcante e intensa de desenvolvimento do ser humano.