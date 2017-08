Lá nos idos dos anos 1980, Jerry Lewis não era só o Rei da Comédia. Era também o Rei da Sessão da Tarde. Quase toda semana havia um filme dele passando como atração vespertina da Globo. E a gente sempre assistia. Como sempre assistia aos filmes dos Trapalhões nas férias escolares; assistia às aventuras da cadela Lassie; assistia aos westerns de John Wayne nas tardes de sábado. Nessa galeria de astros e estrelas, o Professor Aloprado caía e levantava, o Mensageiro Trapalhão se envolvia nas mais bizarras encrencas, as caretas do Biruta estampavam o sorriso em nosso rosto.

Na época em que não havia internet, em que TV a cabo era uma abstração, em que o cinema tinha menos pirotecnia e o humor ainda estava em sua era da inocência, Lewis reinou. A cena do filme Morrendo de Medo em que imita a nossa Carmem Miranda cantando Mamãe Eu Quero, com balangandãs e tudo, é simplesmente impagável. A certa altura, ele tira uma banana do chapéu e a come durante o número. É um humor que pode até ser datado, mas que não envelhece, sobretudo na memória de quem se divertiu com ele na infância. Lewis integra a memória afetiva de muitos.

Quem foi criança no período em que os filmes de Lewis faziam sucesso, mesmo que alguns já tivessem sido feitos 20, 30 anos atrás, sabe o que significa seu trabalho. Ainda que fossem caricatos, seus personagens eram soberbamente humanos e davam a esperança de que a maldade não poderia imperar. Assim também eram o Didi Mocó, de Renato Aragão, ou o Chaves, de Roberto Bolaño. Os tipos a que Lewis deu vida eram desprezados, não atendiam as convenções, não eram bonitos, nem muito inteligentes, mas eram nossos amigos, contavam com nosso afeto.

As situações que surgiam em seus filmes eram inverossímeis? E daí? Eram também divertidas. Ele não passaria pelo crivo do politicamente correto hoje? Possivelmente. Mas isso o torna pior? Lewis tinha relações difíceis com seus companheiros de trabalho? Com certeza, há muitos relatos sobre isso. Mas gênios como Hitchcock e Orson Welles eram fáceis por acaso? Há muitas décadas que ele estava em decadência? Correto, mas por quantos anos esteve no topo? Falar de Jerry Lewis é falar de um homem contraditório, mas cujo talento é inegável. As velhas sessões da tarde que o digam.