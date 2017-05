O que são as danças circulares?

As danças circulares fazem parte de um movimento de dança contemporânea que surgiu com o bailarino polonês-alemão Bernhard Wosien, que era professor de dança e durante as décadas de 1950 e 1960 pesquisou e divulgou as danças circulares de vários povos. Numa busca da valorização das diversidades das culturas, o profissional desenvolveu conceitos embasados no coletivo e na união dos indivíduos. Apesar disso, a dança circular não é uma invenção dos tempos modernos. Pelo contrário, é apenas o resgate de uma prática ancestral antiga, mas vestida para os tempos e problemas atuais.