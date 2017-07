O que era sonho se tornou realidade

À frente da organização do grande dia, a cerimonial Camila Gurgel explica que o mini wedding geralmente tem uma pegada mais rústica e delicada, até porque elementos naturais saem mais em conta. Porém, isso não é uma regra. “Às vezes a noiva tem um valor determinado para gastar com o qual conseguiria bancar uma cerimônia grande, mas prefere fazer uma festa menor com mais detalhes”, lembra.

Apesar do nome remeter a um casamento simples, a cerimonialista explica que tudo depende das características do casal. O tempo de organização depende da disponibilidade dos noivos, a quantidade de detalhes está ligada ao valor que eles estão dispostos a gastar e a personalização do evento é proporcional ao envolvimento deles no planejamento, podendo acontecer até de o mini wedding ganhar ares temáticos”. Outra opção para quem tem uma lista restrita de convidados é o destination wedding (casamento de destino turístico). “Neste caso temos um diferencial, que é o próprio destino”, arremata.