O poeta, o cronista

“Ó burocratas!

Que ódio vos tenho, e se fosse apenas ódio...

É ainda o sentimento

da vida que perdi sendo

um dos vossos.”

Escravo em Papelópolis, do livro Firewell

O centro do Rio viu passar por suas ruas um homem magro, calvo, de terno modesto, que batia ponto todos os dias no Ministério da Educação da então capital da República. Essa rotina durou anos e o homem, nascido entre as montanhas ferrosas de Itabira, Minas Gerais, trazido à capital pelo amigo-ministro Gustavo Capanema e pelo sonho de ser “gauche na vida”, se perdia na multidão quase imperceptível, com sua postura levemente curvada.

O olhar do burocrata Drummond (quanta severidade no julgamento de si mesmo, Carlos!), porém, vistoriava, por trás das grossas lentes dos óculos, todo o panorama humano à sua frente. Era preciso na captação dos instantes triviais, das cenas prosaicas, coletando-as, inventariando-as para que pudessem ser refiguradas pela linguagem, esta sim seu campo de ação por excelência.

“O cafezinho está mais caro?

Sabe melhor o cafezinho?

De diâmetro aumentou a xícara?

A colherzinha não é mais de prata

(se algum dia foi), e um sorriso

de boas-vindas nos acolhe

sob os bigodes do gerente?

Lira Pedestre, do livro Amar se Aprende Amando

Na poesia e na prosa, Drummond registrou seu tempo, falando de tudo e quase todos, se apegando a temas candentes da sociedade de seu tempo, testemunha que foi de tantas turbulências políticas, de tantas mudanças de costumes, de tantas transformações intensas e dramáticas.

“E como se devora um homem? Já não se usam leões, e as fogueiras de há muito foram proscritas: mas a imaginação do fanático descobrirá sempre um método prestante para dar cabo do não-fanático: ou de outro fanático. Nem importa que essa imaginação seja curta; o fanatismo prove.”

Reflexões Sobre o Fanatismo, do livro Passeios na Ilha

Drummond, no seu característico movimento pendular, oscilava entre o registro quase jornalístico de acontecimentos que lhe eram contemporâneos – ou simplesmente de personagens com que topava nas ruas em suas célebres caminhadas e seus momentos de reflexão em um banco na praia de Copacabana – e as situações que abalavam as pessoas coletivamente. Dessa forma, o retratista que ficava na praça aguardando que clientes viessem tirar fotografias, o bonde que cumpria itinerários curtos pelas ruas do Rio, as recordações de uma Minas Gerais até certo ponto idílica partilhavam espaço com avaliações cortantes sobre a situação brasileira, a respeito da alta sociedade e seus poderosos, acerca de comportamentos que julgava pérfidos.

Na poesia e na crônica de Drummond, essas articulações ocorriam de maneira natural, o que evitava que sua obra caísse em uma certa chatice engajada, algo não tão raro entre muitos escritores. Seu caminho não era exatamente o combate direto e sim a estocada lateral, metafórica, como quem diz que não participa da briga, só a olha, mas dando seus golpes estudados e bem medidos. E assim, unindo universos que poderiam ser vistos como inconciliáveis, Drummond fundou uma poesia que se inspirava em uma realidade que o autor mineiro parecia sentir necessidade de criticar, mas sem perder a ternura jamais.

“É preciso salvar o país,

é preciso crer em Deus,

é preciso pagar as dívidas,

é preciso comprar um rádio,

é preciso esquecer fulana.”

Poema da Necessidade, do livro Sentimento do Mundo

Os leitores do Jornal do Brasil já haviam se acostumado com os textos daquele mineiro tímido, mas que sabia como ninguém despertar uma gama enorme de sentimentos. As crônicas de Drummond eram um espaço nobre até para quem não era muito fã de poesia, já que ali o maior poeta brasileiro do século 20 prescindia dos versos. Preferia ser prosaístico, ainda que falasse de temas prosaicos.

“Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados contra o preço do chuchu:

— Isto é um assalto!

Houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém, correndo, foi chamar o guarda. Um minuto depois, a rua inteira, atravancada, mas provida de admirável serviço de comunicação espontânea, sabia que se estava perpetrando um assalto ao banco. Mas que banco? Havia banco naquela rua? Evidente que sim, pois do contrário como poderia ser assaltado?”

Assalto, do livro 70 Historinhas

O preço do chuchu ganhava um destaque semelhante ao dedicado a reflexões mais profundas sobre a arte, a linguagem, o mundo e seu estranho povoamento. A crônica tem essa capacidade de realizar um raio-x das coisas e das pessoas, traçando seus contornos mais íntimos, mais humanos, menos nobres e mais engraçados. E Drummond tinha humor, sabia ser irônico, beirava o sarcasmo, mas não com a maldade pronta a atingir um alvo, mas para deixar ocorrências, episódios, mal entendidos menos pesados, mais compreensíveis.