O Poderoso Chefão: Elenco do filme se reúne depois de 45 anos; veja

O 16º Festival de Tribeca contou com uma rara reunião de integrantes do elenco de O Poderoso Chefão. Participaram do encontro Robert de Niro, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan, Diane Keaton, Talia Shire e o diretor Francis Ford Coppola.

O evento, organizado por de Niro, relembrou histórias da produção da trilogia, iniciada há 45 anos. O local foi decorado como a famosa biblioteca de Don Corleone, com direito a uma foto do personagem vivido por Marlon Brando na parede. Também foram exibidas as partes 1 e 2 da trilogia.

Por lá, o elenco relembrou a difícil batalha para colocar o longa no cinema, já que Coppola era um diretor novato à época e Pacino, cuja experiência se resumia ao teatro, enfrentava resistência por parte da Paramount. Nem mesmo o material original - o livro de Mario Puzo - era tido por muitos como uma base boa para um filme. "Fiquei decepcionado com o livro quando o li pela primeira vez porque é muito longo, e meio feijão com arroz", disse o diretor.

A resistência da Paramount também cansou Pacino, que teria desistido do papel de Michael Corleone se não fosse por Coppola. "Pensei que não era um papel muito bom. Achei que ficaria melhor como Sonny", referindo-se ao papel de Caan. De Niro, que fez o jovem Vito Corleone na parte II, também fez testes para o papel de Sonny. Recentemente, foi anunciado que os bastidores da produção de O Poderoso Chefão vão virar um filme.